Rifioritura delle scogliere, i lavori iniziano da Nord

È partita una nuova fase dedicata alla rifioritura delle scogliere lungo il litorale cittadino. Dopo la consegna ufficiale del cantiere all’impresa Mentucci Aldo di Senigallia, avvenuta il 24 settembre, sono iniziate le operazioni preliminari. L’obiettivo è quello di contrastare l’erosione prodotta dalle correnti marine e garantire maggiore sicurezza alle spiagge.

Il programma dei lavori, come per la tranche precedente, sarà articolato in due momenti. Prima verranno utilizzate le aree a nord del bacino portuale per stoccare i nuovi massi destinati alle barriere. Successivamente, a partire da ottobre, gli stessi blocchi verranno posizionati nelle scogliere tramite un pontone. Il tratto interessato comprende cinque scogliere disposte nella zona sud del litorale cittadino. In totale si tratta di 325 metri di protezione.

Verranno impiegate circa 1.988 tonnellate di materiale nuovo, mentre 877 tonnellate già presenti saranno riutilizzate e ricollocate in modo funzionale. Il valore complessivo dell’opera supera i 154 mila euro. Una parte importante delle risorse proviene dal cofinanziamento della Regione Marche, a conferma della rilevanza strategica di questo tipo di interventi per la difesa del territorio costiero.

L’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Sanguigni ha evidenziato l’importanza dell’iniziativa. "Con questa seconda tranche di lavori proseguiamo nell’opera di difesa del paesaggio costiero cittadino che abbiamo ripreso, dopo anni di fermo, nel 2023 per garantire la salvaguardia delle nostre spiagge dall’erosione naturale e a tutelare il luogo principe del turismo cittadino".

La rifioritura delle scogliere è un’azione di manutenzione complessa che mira a ridare stabilità alle strutture difensive già realizzate in passato. Con essa si intende proteggere spiagge e arenili, evitando che vengano progressivamente erosi e che si riduca lo spazio destinato sia ai cittadini sia al turismo.