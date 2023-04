Rifiuti a fuoco nella discarica Super lavoro per i pompieri

Dalle ore 17 di ieri pomeriggio i vigili del fuoco di Ascoli sono impegnati a dare assistenza agli addetti della discarica di Relluce che stanno smassando un ingente quantitativo di rifiuti andati a fuoco. L’Arpam è stata allertata per monitorare la qualità dell’aria. Al momento non ci sarebbero particolari criticità e la situazione sembra ancora sotto controllo. In realtà non si sono levate fiamme, ma solo molto fumo dovuto alla combustione nel cuore del gigantesco cumolo di rifiuti che sono contenuti in un capannone di 60 metri lungo e 25 metri largo dove, secondo le prime stime, sarebbero stati accumulati circa 15mila metri cubi di immondizia indifferenziata. Con l’ausilio di ruspe ed altri mezzi meccanici, sono subito scattate le operazioni di spostamento dei rifiuti con l’intento di creare un varco d’accesso al centro del capannone dove cova l’incendio che non ha ancora liberato lingue di fuoco. Un intervento piuttosto delicato e lungo, che potrebbe andare avanti anche per la giornata di oggi, secondo gli esperti, a patto che la situazione non muti improvvisamente. L’incendio, con tutta probabilità covava da molto tempo e la richiesta di intervento da parte della ditta che gestisce l’impianto, è scattata nel pomeriggio inoltrato di ieri, quando hanno capito che la situazione non poteva essere gestita senza la collaborazione dei pompieri. Al momento non vi è alcun allarme per i residenti della vallata, ma è bene adottare ogni precauzione del caso.