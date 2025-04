Rifiuti a ridosso della ciclabile. Primi interventi di pulizia e multe

Dopo l’intervento della polizia locale e dell’ufficio Ambiente del comune di Cupra Marittima, come prima azione i privati proprietari dei terreni che costeggiano la pista ciclo pedonale hanno rimosso i pericoli imminenti per i frequentatori. Tutti i chiodi che sporgevano dai tratti di staccionata divelta sono stati rimossi ed i pazzi di legna rovinati sono stati tolti. Anche alcune piccole aree sono state ripulite, ma si tratta dell’inizio di un’attività che richiede ancora impegno per restituire decoro a un lungo tratto di pista nel territorio cuprense.

Si tratta delle aree che molti anni fa i proprietari avevano recintato, piantumato con essenze arboree e attrezzato con un impianto di irrigazione e poi messo in vendita. L’operazione, però, non ha riscosso l’interesse sperato e il progetto, evidentemente, è venuto meno.

Così i frustoli di terreno sono rimasti inutilizzati, le chiome delle tamerici sono rimaste senza manutenzione, sulle aree abbandonate si sono ammucchiati, plastiche, bottiglie ed altri rifiuti arrivati dal mare o abbandonati dai passanti, la staccionata di legno è andata per lunghi tratti in malora, le erbacce cresciute in quegli spazi non sono state tagliate.

Dato il degrado, la cattiva immagine per il Comune e il pericolo per i passanti, a seguito di un sopralluogo della polizia locale, l’Ufficio ambiente ha attivato la procedura con l’ordinanza di ripristino e manutenzione dei luoghi unitamente alla prevista sanzione. Ieri mattina vi è stato un ulteriore sopralluogo della polizia locale per valutare l’intervento eseguito da parte dei privati che giovedì scorso avevano comunicato al Comune l’avvenuta rimozione dei pericoli più incombenti.

Il sindaco Alessio Piersimoni, adesso aspetta il completamento dell’opera con la rimozione dei rifiuti e la potatura delle essenze arboree, in particolare quelle che ricadono sulla pista ciclo pedonale.

Marcello Iezzi