Rifiuti abbadonati sulla ciclabile

L’estate è arrivata, ma non tutti se ne sono accorti. Si scopre passeggiando lungo la pista ciclo pedonale da Grottammare a Cupra Marittima, che è sempre dai due volti, poiché i Comuni confinanti non ce la fanno a sincronizzarsi nella manutenzione del verde. Colpisce di più, però, il comportamento di certe persone che pur di liberare le proprietà (nel tratto cuprense), abbandonano rifiuti: vecchie cassette di plastica, tavole, sacchi neri e contenitori vari, accanto ai bidoni dei rifiuti per l’indifferenziata. Poi c’è anche chi ha lasciato lungo la pista, una vecchia cucina con fornelli e forno. Un malcostume che ieri mattina si è completato con l’arrivo, lungo la pista, di un camion idrospurgo per compiere un intervento accanto a uno stabilimento balneare occupando tutta la pista e costringendo ciclisti e pedoni a passare in uno spazietto angusto a ridosso della massicciata ferroviaria.