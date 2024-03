Rifiuti da differenziare. Ultimo giorno per i kit: "In crescita la raccolta, aumentata del 20%"

La fornitura gratuita dei sacchi per la raccolta differenziata, con scadenza 17 febbraio, è stata prolungata per due settimane. Fino ad oggi, infatti, sarà ancora possibile richiedere nel punto previsto, in via Calzecchi Onesti 12, i propri kit. In alternativa, rimane attivo il centro di vendita nell’isola ecologica comunale in via Monini, zona Carburo. "Qui vengono i cittadini privati, portano con sé i rifiuti, e noi li indirizziamo al giusto container per lo smaltimento" commenta Riccardo, uno degli operatori all’ingresso del centro. Ma gli ascolani fanno la differenziata? "Devo dire che qui l’affluenza è davvero intensa – risponde – a parte nelle giornate di maltempo, quando ovviamente si presentano meno persone. Però, in particolare da quando sono iniziati i lavori per i danni del terremoto e per il bonus110, c’è stato davvero un boom".

La spiegazione sembra semplice per gli operatori: "Ora tanti cittadini si stanno muovendo, liberando case e garage in zona, e quindi si ritrovano ad avere rifiuti, anche ingombranti, da smaltire". Però, non è sempre stato così: "Se inizialmente gli ascolani facevano fatica a riciclare e differenziare, adesso va molto meglio. La raccolta porta a porta di differenziata forzata ha lo scopo di abituare i cittadini, e infatti ora vediamo i frutti: ci sono anche persone che vengono a portare rifiuti tutti i giorni, o tutte le settimane, preferendo addirittura questo servizio rispetto allo scendere di casa tutti i giorni per buttare la spazzatura". I dati più recenti che si hanno a disposizione sul tema, pubblicati sul sito di Ecoinnova, avvalorano la tesi dell’operatore: nel 2022 la percentuale della raccolta differenziata ‘porta a porta’ di Ascoli è in crescita rispetto ai primi dati raccolti nel 2017, registrando un 68,92% rispetto al 49,5% iniziale, ,ma c’è da sottolineare che è in lieve decrescita rispetto al biennio 2020 – 2021.

Tra i rifiuti più raccolti sotto le case degli ascolani la maggior parte, circa il 29% , è rappresentato da oggetti non riciclabili, il 20% da rifiuti biodegradabili e circa il 15% da carta e cartone.

"Noi siamo aperti dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato solo la mattina, ma il servizio è rivolto ai cittadini del comune di Ascoli, controlliamo la residenza con la tessera sanitaria. È un servizio molto comodo, e in tanti si complimentano e sono contenti, perché si tratta di un servizio gratuito, come anche il ritiro su prenotazione. Bisogna solo chiamare 800.200.804 e, in base alla mole di lavoro, si fissa l’appuntamento da una settimana in poi. Serve per rifiuti ingombranti, che non si possono portare facilmente al centro da soli".

Il rifiuto più portato all’ecocentro dagli ascolani? "Sicuramente la plastica dura, tipo giochi e cassette della frutta, e poi i piccoli elettrodomestici, dai microonde ai cellulari. Ma qui prendiamo quasi qualsiasi rifiuti, anche quelli speciali come olio motore, batterie stilo e farmaci. L’Amianto, i catrami, e il cartongesso devono avere un altro tipo di smaltimento invece, qui non possono essere portati". La cosa più strana? "Nulla di anomalo, ma dopo Carnevale capita spesso di trovare tra i rifiuti i cartelli delle mascherate, sono sicuramente simpatici". Ottavia Firmani