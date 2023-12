Rifiuti dei cantieri accatastati a scuola e non rimossi

"A Grottammare i bambini sono costretti a frequentare le lezioni nel bel mezzo di cantieri". Lo afferma il gruppo di Grottammare c’è in riferimento della scuola di via Firenze, ma ora anche per il vicino plesso di via Dante Alighieri (zona Ascolani) dove più di 15 giorni fa è iniziato lo sgombero dei locali nel piano seminterrato dove verrà collocata la nuova mensa. "Hanno pensato bene di non togliere i rifiuti, ma di accantonarli nella pineta davanti all’ingresso della scuola, proprio nel piccolo parco giochi dedicato ai bambini – scrivono gli esponenti politici – Siamo molto amareggiati per la gestione della situazione, poiché ciò rappresenta un grave fallimento per questa amministrazione che dimostra, per l’ennesima volta, di essere totalmente inadeguata a rispondere concretamente alle istanze e alle aspettative dei cittadini. Ci sentiamo in dovere di scusarci con i bambini e i genitori per i disagi di questi mesi; senza dimenticare le docenti e tutto il personale che, nonostante i disservizi e le promesse mancate, continuano a svolgere il proprio ruolo con professionalità e impegno. Siamo certi che dopo questa segnalazione provvederanno nell’immediato, oramai è una consuetudine".