Rifiuti gettati dai finestrini:: "Sanzioni record"

PicenAmbiente mette in evidenza il giro di vite introdotto dal Decreto Legge 116/2025, che cambia radicalmente il modo di contrastare chi getta rifiuti dai finestrini. Un comportamento che rappresenta un doppio pericolo, sia per la sicurezza stradale sia per l’ambiente.

"La novità più rilevante – fanno sapere dall’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti lungo il territorio – è la possibilità di sanzionare i trasgressori anche senza contestazione immediata. Grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza, comunali, autostradali o private, sarà possibile risalire alla targa e quindi al proprietario del veicolo tramite i dati della Motorizzazione Civile". In questo modo i controlli diventano molto più efficaci.

Sul fronte delle sanzioni, le regole sono ora più severe: fino a 1.188 euro di multa per piccoli rifiuti come fazzoletti o mozziconi; da 1.500 a 18.000 euro e sospensione della patente da uno a quattro mesi per oggetti più grandi o pericolosi. Nei casi più gravi, come l’abbandono di rifiuti in fiumi o aree protette, la legge prevede reclusione da sei mesi a sette anni e arresto immediato.

Il decreto non si limita a punire, ma destina anche 15 milioni di euro nel 2025 per la bonifica delle aree già inquinate. Una misura che rafforza l’impegno a favore della tutela ambientale e della salute pubblica. PicenAmbiente sottolinea che queste nuove regole rappresentano un segnale forte e chiaro: serve la responsabilità di tutti per fermare un fenomeno che danneggia il territorio e la collettività.