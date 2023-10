Rifiuti, i meloniani contro il sindaco Rocchi

Grottammare dice no al controllo pubblico della società partecipata che gestisce la raccolta rifiuti in gran parte del territorio piceno. "Per noi funziona bene" dice il sindaco Rocchi riferendosi alla società Picenambiente. "Affermazione con conseguenze che avvantaggerebbero in modo schiacciante i soci privati di Picenambiente (che hanno sì un pacchetto azionario di minoranza, ma che per statuto nominano l’amministratore delegato dotato di amplissimi poteri) sui soci pubblici come San Benedetto, Grottammare, Cupra ecc. i quali invece, pur avendo il pacchetto azionario di maggioranza, a oggi incidono poco, potendo esprimere solo il presidente della spa – affermano in una nota Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori del Gruppo consiliare Fratelli d’Italia –. Una improvvida dichiarazione contraria all’orientamento politico del gruppo Movimento Solidarietà e Partecipazione, compagine che ha espresso l’attuale sindaco di Grottammare, perché di recente ha presentato la campagna intitolata Riprendiamoci il Comune". Per i meloniani "è un invito alla cittadinanza di Grottammare a firmare due proposte di legge a iniziativa popolare: Principi e Disposizioni per la Riforma della Finanza Pubblica Locale e Principi e Disposizioni per la tutela del Risparmio e per la Socializzazione di Cassa Depositi e Prestiti. Cioè uscire dalle spa e riportare all’interno del Comune la gestione, attraverso enti di diritto pubblico, dei beni comuni e dei servizi pubblici locali. In ultima analisi, a chi gioverebbe la decisione di questo sindaco? Secondo noi al capitale privato, con buona pace di tutti i padri del Comunismo che alle parole di Rocchi si staranno rivoltando nella tomba. Qualcun altro forse potrebbe spingersi a dire che per l’Amministrazione di Grottammare Picenambiente funziona bene perché, stando così le cose, rappresenterebbe un bacino di elettori (clienti?) importante sul quale poter esercitare facilmente un’influenza politica soprattutto nelle eventuali assunzioni. Anche da questo si giudica politicamente un’Amministrazione e per noi – concludono Raffaele Rossi e Tiziana Stampatori – è un no su tutta la linea, perché questo su Picenambiente è l’ennesimo clamoroso autogol".