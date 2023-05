Rifiuti non autorizzati: "Carico mai accettato"

La Geta, società che gestisce la discarica Alto Bretta, interviene per chiarire la propria posizione in merito al processo riguardante quattro persone con ruoli in una ditta di Brescia accusati di aver conferito rifiuti non autorizzati. "Quel carico proveniente dalla fonderia della provincia di Monza non è stato mai accettato ed infatti dopo averlo messo in pre stoccaggio poi lo abbiamo rinviato al mittente per disomogeneità visiva del rifiuto, nonostante non presentasse corrosività, come accertavamo con le analisi di laboratorio esterno" fa sapere il responsabile tecnico della discarica di Alto Bretta che ha voluto chiarire l’estraneità della Geta srl dalla vicenda. Due camion furono sottoposti a controllo dai carabinieri il 31 luglio 2019. Come emerso in processo, le analisi su campioni del carico proveniente dal nord Italia illustrate in udienza da un ispettore territoriale dell’Arpam, hanno portato in evidenza "discordanze fra il materiale prelevato rispetto alle analisi di accompagnamento, riferite in particolare ad un ph alto, che attestava la presenza di materiale corrosivo, non riportato nei documenti".