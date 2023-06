Rifiuti, sono in arrivo gli ‘hero-box’

San Benedetto, e non solo, a tutta differenziata. In riviera, così come nel resto del territorio Piceno coperto dalla Picenambiente, arrivano gli ‘hero-box’: piccoli contenitori in cartone che la società di gestione dei rifiuti propone alle attività commerciali, turistiche e nei luoghi di pubblico servizio. Grigio per l’indifferenziato, verde per il vetro, giallo per la plastica e blu per la carta: sono questi le quattro new entries che la ditta di contrada Monte Aquilino ha deciso di mettere in campo per diminuire sensibilmente la quantità di indifferenziato in provincia. La novità è stata presentata ieri mattina in Auditorium comunale dal presidente Rolando Rosetti, l’ad Leonardo Collina, il creativo Enrico Battisti e il sindaco Antonio Spazzafumo. "In questi mesi – ha spiegato Battisti - abbiamo ascoltato i ristoratori, i balneari e gli albergatori per capire quali difficoltà avessero nel fare la differenziata, allargando la platea anche agli istituti scolastici. A valle di questa serie di incontri abbiamo deciso di realizzare l’ecocassonetto: gli herobox, discreti e leggeri, saranno proposti alle strutture ricettive per uniformare l’accoglienza turistica anche sotto questo aspetto. Ma contiamo che vengano inseriti anche nei municipi dei 28 comuni soci, nell’ospedale, e anche nelle scuole". Con i nuovi contenitori, Picenambiente punta a cambiare la percezione della differenziata, rendendola più ‘user friendly’, anche grazie all’uso dei dispositivi digitali: "Ogni herobox ha un qr-code per ottenere informazioni sul corretto conferimento – continua Battisti – Inoltre, a partire dal 1° luglio verrà attivato il numero verde della Picenambiente - 800 810710, nda - per la segnalazione di disservizi e problemi, nonché prenotazioni". Gli ecocassonetti, invece, saranno disponibili da metà giugno. "Avevamo preannunciato un cambio di passo sulla comunicazione – ha commentato Collina - e questi strumenti non fanno altro che accompagnare la nostra comunità verso un consumo consapevole e sostenibile nell’ambito delle nostre attività. Quelli presentati oggi sono prodotti di prospettiva, che richiamano esercenti e cittadini al dovere civico". Il set completo di herobox avrà un costo di 35 euro, ma per le scuole le forniture saranno gratuite. L’obiettivo principale della società partecipata è di aumentare la percentuale di rifiuto differenziato, che oggi si attesta al 67%. Questo è reso possibile anche grazie al revamping della piattaforma di Spinetoli per la selezione dei rifiuti non pericolosi. Al suo interno possono essere trattati rifiuti in plastica, lattine, vetro, carta e cartone, nonché ingombranti: questi materiali vengono a loro volta ‘scomposti’ e immessi nuovamente sul mercato. Per San Benedetto, contestualmente, sarà fondamentale instaurare la tariffa puntuale, in modo da alleggerire il peso pro capite della Tari.

Giuseppe Di Marco