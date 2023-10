Riflessione sulla droga in teatro

Nuovo appuntamento con ‘Stupefatto… avevo 14 anni, la droga molti più di me’, stamattina, alle 9.30, al teatro Ventidio Basso (domani al teatro Concordia di San Benedetto). Lo spettacolo è promosso dal dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Ascoli nella convinzione della fondamentale utilità di questo tipo di approccio per la prevenzione dei comportamenti legati alle sostanze stupefacenti. La rappresentazione, dedicata agli alunni delle scuole medie e superiori, è tratta dal racconto autobiografico di Enrico Comi, per la regia di Maria Chiara Di Marco. Il direttore del Sert di Ascoli, Marco Quercia, sottolinea come vada aumentata la corretta percezione del rischio rispetto a certi comportamenti, mentre il direttore dell’Ast Nicoletta Natalini evidenzia come "sia necessario e fondamentale tornare a parlare di droga".