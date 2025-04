Riflessione sull’autismo

Sensibilizzare le coscienze attraverso il cinema. Per onorare al meglio la ‘Giornata della consapevolezza sull’Autismo’, la scuola secondaria di primo grado dell’IC di Monteprandone ha promosso un’iniziativa per richiamare l’attenzione sui diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie. E lo ha fatto coinvolgendo, nella mattinata del 24 aprile, i ragazzi di 12 classi che, a seguito della visione del cortometraggio ‘Le ali invisibili’, prodotto dall’Accademia Aifas di San Benedetto, hanno avuto modo di confrontarsi e condividere le loro curiosità, dubbi ed emozioni con il regista, Marco Trionfante, il co-sceneggiatore, Giulio Troli e l’attore protagonista, Niccolò Scarnato. L’incontro, avvenuto in modalità telematica, coordinato dalla Professoressa Loredana Virgili, ha permesso agli studenti di assumere maggiore conoscenza e consapevolezza dell’autismo, maturando spunti di riflessione sul tema dell’ inclusione e dell’ integrazione. Gli alunni si sono interrogati anche sulla necessità di non rinunciare mai ad inseguire i propri sogni, nonostante gli ostacoli e le barriere poste della vita. Molto apprezzati dagli studenti i consigli dell’attore Niccolò Scarnato, il protagonista del cortometraggio, un adulto con spettro autistico, che ha suggerito come aiutare e in che modo comunicare al meglio con i propri amici e compagni di classe autistici.

Stefania Mezzina