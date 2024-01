Riforma del calcio. La crociata della Lega B

Prosegue la crociata della Lega B nella riforma del sistema calcio italiano. Nei giorni scorsi in Figc è stato aperto un tavolo al quale hanno preso parte anche le leghe professionistiche per discutere insieme di riforme. Presente anche il presidente della cadetteria Mauro Balata che ha commentato: "È stata fatta un’analisi relativa ai dati di altri campionati e sistemi calcistici europei, guardando alla sostenibilità e alle azioni che possono essere messe in campo. Dovrebbero essere criteri oggettivi per capire come affrontare questo processo di ristrutturazione e innovazione che ci possa consentire di migliorare tutto il sistema e la qualità dei campionati, tecnica ma anche economico-finanziaria. Lo spunto deve essere preso da tutti gli altri campionati esteri sul numero di società professionistiche, sul rapporto retrocesse-promosse per le sfide che abbiamo davanti. Il calcio si è evoluto. La decisione di aumentare o diminuire il numero dei club non va presa rispetto all’esigenza di innovarsi e ristrutturare".