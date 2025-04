Riforma scuola, dal latino alle medie alla Bibbia alla primaria: ecco cosa cambierà

Ascoli, 20 aprile 2025 – Latino alle medie, Bibbia alla primaria, ritorno del voto in condotta e centralità della storia occidentale. A un mese di distanza dalla pubblicazione della bozza delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo di istruzione (ancora in fase di aggiornamento), alcune delle novità introdotte dalla riforma del ministro Valditara alimentano il dibattito tra le scuole del Piceno.

Se, a livello nazionale, a far sentire la loro voce sono stati in primo luogo i pedagogisti (da Italo Fiorin, che ha parlato di un ritorno al passato infarcito di nazionalismo, fino a Dario Ianes, che punta il dito sull’arretramento dell’inclusione), tra le aule degli istituti scolastici locali si discute su molti aspetti. Ad accendere gli animi, per quanto riguarda la scuola primaria, sono in primo luogo l’introduzione del voto in condotta espresso in decimi (ritenuto da molti precoce e difficilmente assegnabile con parametri oggettivi) e l’ingresso della Bibbia quale strumento didattico per l’apprendimento della storia e dei valori etici (ritenuto da alcuni in contraddizione con la laicità della scuola), nonché una maggiore enfasi sul valori tradizionali (che apre al rischio di indottrinamento).

Per quanto riguarda la secondaria di primo grado, fa discutere l’introduzione del latino come insegnamento curricolare, ma opzionale (con un’ora settimanale aggiuntiva regolarmente valutata) e l’accento posto sulla storia occidentale rispetto ad altre tradizioni (che, a partire dalla citazione di Marc Bloch “Solo l’Occidente conosce la storia”, ha fatto discutere molto, spingendo a parlare di eurocentrismo). Altre novità di rilievo riguardano l’integrazione (mirata ad un uso consapevole) dell’intelligenza artificiale nella didattica, il rafforzamento dello studio mnemonico e della scrittura in corsivo, una più precoce introduzione delle lingue straniere e una maggiore attenzione alle materie Stem. Per quanto riguarda la secondaria di secondo grado, la bozza delle nuove Indicazioni Nazionali ancora non c’è, ma la riforma proposta dal ministro ha già introdotto alcune novità concrete, mentre altre sono state annunciate e non ancora attuate.

Alcune hanno generato un ampio dibattito: l’introduzione dei percorsi quadriennali per i tecnici e professionali (con formula 4 + 2) – che per molti rappresenta un abbassamento del livello di istruzione –, il rafforzamento dell’alternanza scuola-lavoro (con inizio anticipato a 15 anni) – che ha sollevato critiche di “aziendalizzazione”; il maggior peso conferito alle prove Invalsi (con inserimento dei risultati nel curricolo) e il minor peso alla prova finale degli esami di Stato rispetto alla totalità del percorso, nonché infine la nascita di nuovi percorsi formativi (tra i quali il liceo del Made in Italy) che non hanno riscosso il successo previsto.