Rigenerazione Carbon. Il sindaco incontra Foti:: "Una tappa importante"

Tappa romana per il sindaco Marco Fioravanti, che ieri ha incontrato il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le politiche di coesione Tommaso Foti. Nel vertice, al quale il primo cittadino ascolano ha partecipato anche nelle vesti di presidente del consiglio nazionale Anci e ‘numero uno’ di Anci Marche, si è parlato di rilancio e valorizzazione dei Comuni, ma soprattutto della riqualificazione dell’area Carbon come modello innovativo di rigenerazione ecologica e urbana. "L’incontro ha rappresentato un’importante opportunità di confronto e dialogo, per proseguire la stretta collaborazione già instaurata col Governo nel percorso di crescita dei nostri territori – spiega Fioravanti -. Il ministro ha evidenziato l’importanza di un lavoro sinergico e costante tra il Governo centrale e le amministrazioni locali, ribadendo come i Comuni, e i loro rappresentanti, debbano essere messi nelle migliori condizioni per lavorare e rispondere alle esigenze della cittadinanza". L’incontro ha rappresentato anche l’occasione per uno specifico focus sugli interventi in essere presso l’area ex Carbon. "Il ministro Foti – continua il sindaco delle cento torri - ha riconosciuto l’importanza strategica della riqualificazione di tale area, garantendo massimo sostegno da parte del Governo affinché questo ambizioso percorso prosegua secondo cronoprogramma e possa rappresentare un innovativo modello di sostenibilità e rigenerazione ecologica, ambientale e urbana". Nel corso della giornata, poi, Marco Fioravanti ha incontrato anche il commissario alla ricostruzione post sisma, Guido Castelli. "L’occasione è stata sicuramente quella giusta per fare il punto su importanti temi cittadini – conclude il sindaco -. Tra questi, ad esempio, la messa in sicurezza degli istituti scolastici, la ricostruzione pubblica e il nuovo impianto di risalita di Monte Piselli, per il quale già martedì avevo avuto un confronto con il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio: una grande sinergia per lo sviluppo dell’intero territorio". Un vertice importante, dunque, quello che ha visto protagonista Fioravanti, che ha incontrato il ministro direttamente al Ministero degli Affari Europei. I due si sono salutati con la promessa di rivedersi al più presto per eventuali ed ulteriori aggiornamenti sui vari temi che sono stati affrontati.

Matteo Porfiri