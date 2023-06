Rigenerazione urbana A Maltignano 2,5 milioni

Due milioni e mezzo di euro. E’ questa la somma che il Comune di Maltignano ha ottenuto, nei giorni scorsi, attraverso il programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma ed il nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche. Si tratta di un finanziamento a fondo perduto destinato al ripristino della pavimentazione e al rifacimento dei sottoservizi nel centro storico del paese piceno. "E’ un risultato straordinario per una erogazione la cui entità non ha precedenti per il nostro comune – spiega il sindaco Armando Falcioni–-. Tale finanziamento verrà utilizzato per il rifacimento di sottoservizi come acquedotto, fognature, pubblica illuminazione e quant’altro permetterà di evitare di scorgere impianti aerei che deturpano l’immagine del borgo antico e lo rendono meno vivibile. Con l’occasione ci sarà il ripristino di tutta la pavimentazione e altri interventi pubblici che serviranno a dare una immagine migliore al comparto antico del nostro territorio, particolarmente ferito dal sisma del 2016 e per questo ancora svuotato di residenti". Il finanziamento, legato all’inserimento di Maltignano nell’elenco dei comuni del cratere, avrà tempi stretti e rigidi e, inevitabilmente, andrà in parallelo alla ricostruzione dei singoli proprietari. "Sarà nostra cura coordinare questi interventi al fine di renderli più efficienti per un rapido ritorno alla normalità e per rendere il centro storico appetibile anche a nuovi residenti – prosegue Falcioni -. Non è da escludere che con questi lavori potranno essere rivalorizzate, anche attraverso un percorso virtuale, le cavità sotterranee a suo tempo segnalate ed il cui studio si è reso necessario per la prevenzione del rischio sismico. L’amministrazione in pochi mesi ha ottenuto finanziamenti per opere pubbliche, pari a 5,6 milioni di euro, impensabili qualche tempo fa ed i cui cantieri sono in fase di predisposizione". Tali cantieri si riferiscono al consolidamento di parte del versante nord del territorio comunale, del recupero degli impianti sportivi di via Faraone, del rifacimento di via Mediana e via Pincerite, nonchè del ponte sul torrente Vibrata.

Matteo Porfiri