Rigenerazione urbana degli spazi dismessi

Il Comune di Fermo, nell’ambito del progetto Spazio Betti, propone un ciclo di incontri di formazione e approfondimento sui temi della rigenerazione urbana e riattivazione di spazi dismessi. L’obiettivo del percorso è quello di inquadrare la rigenerazione urbana come processo strategico di sviluppo territoriale. In programma tre incontri, il 16, il 23 maggio ed il 6 giugno dalle 10 alle 12.30 in modalità on line, rivolti a amministratori, personale tecnico e funzionari degli enti locali. La partecipazione ai webinar è gratuita. Info: www.comune.fermo.it, alla sezione ’notizie in evidenza’; Raffaela Iale 0734 284318; [email protected]