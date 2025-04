RigenerAzioni, l’AI al servizio del Piceno

Un concentrato di tecnologia applicata, intelligenza artificiale e visione d’impresa. È stato questo l’evento organizzato da RigenerAzioni, in occasione della Giornata del Made in Italy, alla Bottega del Terzo Settore. Una mattinata intensa per presentare l’impresa sociale nata per portare le tecnologie di frontiera fuori dai laboratori e dentro le aziende. Ad aprire l’incontro, è stato il videosaluto del ministro Adolfo Urso, a seguire la presidente di RigenerAzioni Roberta Faraotti, il presidente di Confindustria Ascoli Simone Ferraioli, poi Claudio Gabellini Cda RigenerAzioni, Massimiliano Cataldi del team RigenerAzioni e di Stefano Soliano di C.Next Piceno.

Il project manager di RigenerAzioni, Giulio Brandimarti, ha presentato le azioni dei prossimi mesi con l’arrivo di Piceno Supercalcolatore di ultimissima generazione, che sarà utilizzato per addestrare modelli di Intelligenza Artificiale, simulazioni scientifiche e di attacchi informatici, test di algoritmi ed elaborare Terabyte di dati al giorno, in tempo reale. Piceno sarà messo a disposizione di aziende e centri di ricerca e sarà inserito nella didattica del corso Its Fabbrica Digitale. Presentato inoltre il programma dell’Exponential Tech Academy, scuola di alta formazione gratuita in avvio a maggio.

"Azioni concrete. Il futuro non si immagina, si costruisce - ha dichiarato Roberta Faraotti - l’innovazione non è un concetto astratto, ma una realtà concreta. La nostra missione è portare AI, Edge Technologies e competenze avanzate, fuori dai laboratori, applicandole direttamente nelle aziende per risolvere problemi reali. L’AI è già una risorsa pronta a ottimizzare processi, generare valore e creare nuove opportunità, mettendo le tecnologie al servizio delle imprese e dei talenti".

Valerio Rosa