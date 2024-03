Rigeneriamo Carassai: presentazione dei progetti

Rigeneriamo Carassai – L’impegno di oggi per i cittadini di domani è il tema dell’incontro che si terrà il 5 aprile, ore 21, nella consiliare del comune di Carassai. Presieduto dal sindaco Gianfilippo Michetti, si configura come una opportunità per presentare una serie di progetti ministeriali e di fondi finanziati attraverso il pnrr, mirati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la crescita della comunità locale, per complessivi 7 milioni di euro. Tra i progetti di maggior rilievo, spicca la demolizione e la successiva ricostruzione dell’edificio scolastico, un intervento di notevole importanza per il futuro dell’istruzione nel territorio, il cui costo si aggira intorno a 1,5 milioni di euro. Altro intervento di rilievo è il progetto di miglioramento sismico della Rocca Montevarmine, del valore di oltre 4 milioni di euro. Sarà poi presentata la ricostruzione, con delocalizzazione, dell’immobile polivalente di Viale Adriatico, che richiede un investimento di quasi mezzo milione di euro. Vi è poi la messa in sicurezza e la riqualificazione della scarpata di Via Polini, con un finanziamento di un milione di euro.