Rigopiano, 8 anni dopo. Il fratello di Marco:: "Vogliamo giustizia. Ormai non ci resta altro"

Sembra ieri. Ma sono trascorsi otto anni. E si attende ancora giustizia, perché sul processo non è stata scritta l’ultima parola. Ogni giorno che passa, però, diventa sempre più dura andare avanti per i familiari delle 29 vittime dell’hotel Rigopiano. La struttura di Farindola, in Abruzzo, il 18 gennaio del 2017 venne travolta da una valanga. Nel disastro morirono anche Marco Vagnarelli, 44enne di Castignano, e la sua compagna Paola Tomassini, originaria di Montalto, che erano lì per pochi giorni di vacanza. Fulvio è il fratello di Marco e domani, insieme al papà e alla moglie, parteciperà alla commemorazione, in programma sul luogo della tragedia. Sarà, come sempre, un momento molto particolare. Fulvio, cosa prova in queste ore che precedono l’anniversario della tragedia?

"Tanta amarezza. Oltre ovviamente alla tristezza. Mi sento preso in giro perchè in otto anni il processo ha fatto tanti passi indietro e sono convinto che nessuno pagherà. Un giorno dicono che qualcuno ha sbagliato, poi nell’udienza successiva si dice che invece non ci sono state responsabilità. Poi, a fine novembre, la Cassazione ha invece stabilito che delle colpe ci sono state. Quindi mi chiedo: non lo si poteva capire prima? Noi familiari veniamo trattati come delle palline da tennis e veniamo rimpallati da una parte all’altra del campo. Anche per questo il nostro dolore si fa sempre più forte".

Cosa chiede alla giustizia?

"Parliamoci chiaramente: nessuno ci darà indietro Marco e Paola. Ormai sono morti. E non torneranno. Però meritano che venga fatta più luce possibile sulla vicenda e che chi ha sbagliato paghi. Solo così potremo onorare la loro memoria. Ma temo che stiano studiando tutto a tavolino affinchè, alla fine, la colpa non sia di nessuno".

Qual è l’ultima immagine che ha di Marco?

"Facemmo colazione insieme, nel bar di mia madre, nella contrada di San Venanzo a Castignano. Era il 16 gennaio del 2017, la mattinata della sua partenza per questa breve vacanza. C’era anche Paola. Poi io andai a lavoro e loro si diressero verso Rigopiano. Ricordo che comunque le sensazioni non erano positive". In che senso non erano positive? Si aspettava che potesse accadere qualcosa?

"Non voglio dire questo. Però, in quel momento, ero parecchio preoccupato per la forte ondata di maltempo che imperversava in tutto il centro Italia. Anche nel Piceno ci fu un’intensa nevicata e tornarono a farsi sentire pure delle scosse di terremoto. Insomma, erano giorni complicati". Che rapporto si è creato con i famigliari delle altre vittime? "Ci telefoniamo spesso. Alcuni partecipano alle varie udienze. Insomma, ci teniamo aggiornati su ciò che accade. Siamo diventati, anche noi, un’unica famiglia che ha solo uno scopo: ottenere giustizia. Ormai, viviamo per questo".

Matteo Porfiri