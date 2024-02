Rigopiano, appello tra due settimane: "Speriamo in una sentenza giusta"

E’ attesa per il 14 febbraio prossimo la sentenza della Corte d’Appello a L’Aquila nel processo di secondo grado per la tragedia all’Hotel Rigopiano che risale al 18 gennaio 2017 quando una valanga travolse il resort di Farindola (Pescara) provocando 29 morti tra ospiti e dipendenti. In quel tragico giorno morirono anche Marco Vagnarelli e Paola Tomassini, la coppia di Castignano che si era recata nella struttura alberghiera a Farindola, in provincia di Pescara, seppellita da una valanga di neve. Erano lì per trascorrere quella che doveva essere una vacanza felice ed invece è stata la loro fine. In primo grado, davanti al gup del Tribunale di Pescara, il processo si era concluso con 25 assoluzioni e cinque condanne lievi. Nell’ultima udienza che ha chiuso la fase dibattimentale sono state affrontate questioni marginali relative a funzionari della Prefettura coinvolti nella parte dell’inchiesta sul depistaggio per la telefonata del cameriere dell’Hotel Gabriele D’Angelo. Funzionari già assolti in primo grado e per i quali i rispettivi avvocati hanno depositato tutti brevi memorie ricalcando quanto già sostenuto in primo grado un anno fa a Pescara. Appuntamento dunque tra due settimane con convocazione alle 9.30 per eventuali repliche e lettura del dispositivo a porte chiuse. "Non ci aspettiamo uno stravolgimento del primo grado – dice Mario Tinari, papà di Jessica, una delle vittime – ma una sentenza più severa ed equilibrata sulle giuste responsabilità".

p. erc.