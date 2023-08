Rimborsi e carenza di organici I sindacati: "Pronti alla protesta"

"Preso atto della costante e reiterata violazione dei diritti e del credito vantato dai 2100 dipendenti dell’Ast di Ascoli, ammontanti dai 2.500 ai 9mila euro cadauno in base ai ruoli e ai profili ricoperti, ci riserviamo di programmare iniziative e plateali forme di protesta al fine di tutelare i lavoratori nonché di informare l’opinione pubblica sul degrado della sanità pubblica del nostro territorio". E’ la dura presa di posizione della rappresentanza sindacale unitaria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Fials al termine dell’incontro che si è svolto giovedì con la delegazione trattante della Ast di Ascoli, alla presenza della quasi totalità della dirigenza.

Unico punto all’ordine del giorno, deciso dalla parte datoriale, la bozza di regolamento per la disciplina dell’orario di lavoro. Il coordinatore ed il vicecoordinatore della Rsu, nonché i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, hanno fatto rilevare alla direttrice Nicoletta Natalini che da anni restano insolute gravissime problematiche sindacali che necessitano di una immediata soluzione quali il mancato pagamento della produttività per gli anni 2021, 2022 e acconto 2023. Su tale partita, la rappresentante dell’Ast ha fatto presente che nessun pagamento potrà avvenire prima della certificazione dei fondi da parte del collegio sindacale. Le Rsu lamentano anche il mancato pagamento Peo 2021 e l’applicazione dell’accordo Peo 2022, oltre che la mancata attribuzione degli incarichi di funzione. "Temi sui quali non abbiamo avuto risposta". Si è parlato anche del mancato pagamento tempi di vestizione dal 21 maggio 2018 alla data odierna. "Su tale argomento la direttrice ha ribadito che la problematica dovrà essere definita dalla gestione liquidatoria dell’Asur relativamente al periodo 20182022. Per quanto riguarda il periodo successivo, ovvero dal 1 gennaio 2023, la proposta presentata è stata quella di riconoscere ai dipendenti obbligati alle procedure di vestizione e svestizione nonché di consegna, unicamente 15 minuti, disconoscendo totalmente le condizioni di miglior favore già conseguite, quantomeno sui tempi di consegna pari a 12 minuti, nonché l’accordo sottoscritto all’unanimità da tutte le rappresentanze sindacali il 13 dicembre 2022, in cui era contemplato il riconoscimento per tali procedure di 22 minuti".

Le Rsu lamentano infine che sui buoni pasto "la direzione ha dimostrato un’assoluta disconoscenza della problematica ma, ciò nonostante, ha posto in essere alcune iniziative che hanno acuito in modo inaccettabile la disparità di trattamento tra lavoratori".

Sul tema dei tempi di vestizioni affrontato giovedì durante l’incontro con le Rsu anche la direzione dell’Ast di Ascoli ha esplicitato il proprio pensiero. Sull’applicazione dell’istituto negli anni precedenti erano nate delle divergenze tra datore di lavoro e lavoratori che avevano portato gli stessi nelle aule dei tribunali. "La direzione con la presentazione in bozza del regolamento sull’orario di lavoro vuole gettare le basi per la regolamentazione di tale istituto per il futuro, in modo chiaro e trasparente e condiviso con le organizzazioni sindacali. Infatti il nuovo regolamento troverà applicazione nell’Ast di Ascoli dalla sua costituzione andando a sostituire i due vecchissimi documenti diversi e distinti delle due ex zone territoriali 12 e 13 di San Benedetto e Ascoli, mai modificati o integrati, al fine di uniformare regole e comportamenti, necessari ad una corretta e giusta organizzazione della nostra unica Azienda Sanitaria". Nella proposta presentata alle Rsu, finalizzata ad avviare un tavolo tecnico per la definizione di un testo condiviso, sono state inserite, come base di discussione, tutte le novità e le indicazioni previste dal Ccnl attualmente in vigore. "Per quanto riguarda le situazioni pregresse, anni 2018-2022, riferite all’Asur, è in essere, in parallelo, la predisposizione degli atti e dei conteggi necessari alla definizione della controversia che, benché faccia capo giuridicamente alla gestione liquidatoria Ast Ancona, è un tema particolarmente sentito dalla direzione che pertanto ribadisce l’impegno a svolgere il ruolo di facilitatore con Ancona, per giungere ad una rapida risoluzione del contenzioso".

