Rimossa la bomba a mano

E’ stata rimossa nel pomeriggio di ieri la bomba a mano Srcm da esercitazione, rinvenuta nel pomeriggio di sabato in un campo adiacente via Volterra, ai confini tra San Benedetto e Monteprandone. Sul posto sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri di Ancona che hanno prelevato l’ordigno lasciato sul ciglio della strada bianca a breve distanza dagli insediamenti industriali che si trovano in quella zona. Va detto che non ci sono stati particolari pericoli, poiché la bomba a mano era perfettamente conservata e con la spoletta inserita e per di più è stata presidiata giorno e notte, a rotazione, dal personale della polizia, della questura ed i militari dell’arma della compagnia di San Benedetto, provenienti anche dalle stazioni limitrofe. Tutte le operazioni sono state coordinate dal personale del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto sotto la direzione della Prefettura di Ascoli. L’ordigno è stato prelevato e portato via dagli artificieri. Si tratta di una bomba a mano di piccole dimensioni, usata dall’esercito durante la Seconda Guerra Mondiale.