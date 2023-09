Rimozione amianto, cambia la viabilità

Nella giornata di lunedì 25 settembre corso Trento e Trieste resterà chiuso al traffico veicolare, nel tratto compreso tra rua Nardini e via Ruffini, per consentire le operazioni di smaltimento dell’amianto rinvenuto a ‘Palazzo Tavoletti’. La decisione è stata presa dall’Arengo che ha provveduto ad emettere l’ordinanza dirigenziale numero 522 a seguito della richiesta avanzata dal geometra Marcantonio Benfatti, amministratore del condominio dello storico edificio. L’intervento programmato rientra nell’ambito del progetto sviluppato dai privati per procedere all’esecuzione dei lavori di smontaggio e carico delle lastre di copertura contenenti amianto collocate al sesto piano della struttura. L’amministrazione comunale per favorire ciò ha disposto per il giorno in questione, dalle 7 alle 19, l’adozione di alcuni provvedimenti necessari. Innanzitutto si procederà all’interdizione del transito veicolare e pedonale in corso Trento e Trieste per il tratto compreso tra rua Nardini e via Ruffini nonché su tutta rua Nardini, come da planimetria e piano di lavoro di rimozione amianto. Inoltre verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato est del tratto in questione. Lo stesso sindaco qualche mese fa, esattamente lo scorso 27 aprile 2023, con l’ordinanza sindacale 237 aveva ordinato al condominio di provvedere alla messa in sicurezza urgente di tutti i materiali visibilmente danneggiati e deteriorati, mettendo in opera le misure necessarie di prevenzione al fine di evitare l’ulteriore potenziale dispersione di fibre cancerogene nell’ambiente circostante.