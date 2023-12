Rimpasto a Castel di Lama,. Mattoni torna vice sindaco

Consiglio comunale in streaming a Castel di Lama, con sindaco e la maggior parte dei consiglieri alle prese con l’influenza. La seduta si è aperta con la comunicazione della nuova giunta, il rimpasto ha visto tornare Marco Mattoni alla carica di vice sindaco e Stefano Falcioni a quella di assessore. L’opposizione proprio sul tema nei giorni scorsi ha ottenuto un incontro con il Prefetto dal quale è emerso che quest’ultimo si rimette alla volontà del Ministero degli interni. Il Prefetto in sintesi ha concluso che la scelta del sindaco Bochicchio è discutibile, ma è legittima, in quanto spetta proprio al primo cittadino la scelta dei suoi amministratori. Sei i punti all’ordine del giorno, tra cui la votazione del bilancio di previsione per il triennio 2024 e 2026, comprensivo del programma triennale dei lavori pubblici, che è stato votato con 9 voti a favore e tre contrari, assente il consigliere Francesco Ciabattoni. Rimasti invariate i tributi e le tariffe. Gli emendamenti presentati dall’opposizione, che riguardavano la cancellazione del progetto della Transcollinare dalle opere pubbliche e il finanziamento per il cimitero sono stati bocciati, delusione da parte del capogruppo Tiziano Oddi, che nella seduta ha ribadito che porterà avanti un’opposizione corretta, costruttiva e collaborativa, ma ha rimarcato che ai buoni propositi deve far seguito anche un maggior coinvolgimento. Un’opposizione che si attesta accomodante, l’unica voce fuori dal coro quella di Alessandra Egidi, che durante la seduta ha posto il dito nella piaga: ha chiesto spiegazioni al sindaco Mauro Bochicchio n merito al voto positivo sulla discarica di Relluce: "Non ho votato favorevolmente a Relluce – ha ribadito per l’ennesima volta il sindaco – se avessi seguito la strategia del sindaco di Appignano del Tronto Sara Moreschini la comunità avrebbe un piano d’ambito in cui Relluce risultava ‘strategica’ e per sempre. Invece grazie al mio emendamento abbiamo creato l’opportunità per un’alternativa a Relluce. Nei mesi a venire Il problema all’orizzonte è che il Tmb passerà alla società Ascoli Servizi, un impianto che già funziona con i cerotti e che potrebbe essere chiuso e questo ci proietterebbe un’altra emergenza. Dobbiamo attendere il parere della Regione, bisogna essere attenti – ha concluso – su quello che deciderà, per questo invito tutti a controllare".

m.g.l.