Rimpasto di giunta: sul piatto l’assessorato di Lina Lazzari

Torna a bollire il calderone della giunta: il possibile rimpasto e un eventuale trasferimento di deleghe, sebbene non all’ordine del giorno, sono gli argomenti emersi dall’ultima riunione, anche se nulla in tal senso è stato deciso e ci vorranno molti altri confronti prima di fare passi azzardati. Oggetto della diatriba è stato il comportamento dell’assessore Lina Lazzari nell’ultimo consiglio comunale: in assise, infatti, l’amministrazione ha dovuto difendersi dagli attacchi della minoranza sulla variazione urgente al bilancio previsionale, necessaria a coprire l’aumento dei costi relativi al trasporto scolastico. Si ricorderà, infatti, che in base alla nuova procedura Suam, il costo viene calcolato su base chilometrica, e questo implica un aggravio di 81mila euro per il 2023, e di 422mila euro fra il 2024 e 2025. L’opposizione, in tal senso, ha fatto notare come il comune avrebbe potuto evitare questo tipo di procedura. Finita la tempesta, a replicare è stato, fra gli assessori, solo Domenico Pellei. In giunta quindi è stato fatto notare che l’assessore Lazzari avrebbe dovuto sostenere il collega, dato che il trasporto scolastico è materia di sua competenza.

Da qui è stato tirato in ballo il rimpasto o il trasferimento delle deleghe della Lazzari come possibile soluzione al problema. Misure a dir poco eccessive, si dirà. Il problema è che da tempo l’assessorato di Lazzari è al centro di discussioni interne alla maggioranza, dato che la professoressa non ha consiglieri a suo supporto. Rimuoverla dal suo incarico, quindi, non comporterebbe squilibri all’interno della coalizione, che ora viaggia con i numeri contati: appena 13 consiglieri contro i 12 dell’opposizione. Per ora, però, si parla solo di ipotesi. Rimuovere un assessore per il solo fatto che non ha sostegno in emiciclo risulterebbe un’operazione politicamente cinica e difficile da giustificare agli occhi dell’elettorato, che nessun sindaco deve mai perdere di vista. Antonio Spazzafumo, sull’argomento, ancora non si è espresso ed è difficile che voglia procedere con un rimpasto: il primo cittadino a giorni incontrerà i capigruppo per analizzare cosa è successo in consiglio e cosa è stato fatto nell’ambito del trasporto scolastico, anche a livello dirigenziale. Per il sindaco, comunque, il rimpasto rappresenterebbe un’ipotesi piuttosto remota. Entro breve, infine, il Centro Civico Popolare farà una riunione interna, in cui si deciderà se sottoporre all’attenzione di Spazzafumo le questioni che riguardano eventuali verifiche di giunta.

Giuseppe Di Marco