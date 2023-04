Rimpasto, la resa dei conti si avvicina

Dovrebbe risolversi in settimana, il confronto fra il sindaco Antonio Spazzafumo e il consigliere Umberto Pasquali sul possibile rimpasto di giunta. Confronto nel quale il socialista chiede che in giunta entri un elemento che possa rappresentare il proprio gruppo. Ecco che però sorge il primo problema: Pasquali non ha una lista, sebbene faccia ‘gruppo’ con la consigliera Martina De Renzis e sebbene sia entrato in consiglio candidandosi con Rinascita Sambenedettese. I rapporti con questa compagine però si sarebbero definitivamente deteriorati, e questo renderebbe piuttosto difficile il reperimento di una figura da proporre al sindaco come nuovo assessore. E poi, al posto di chi? Questo è il secondo problema. Il nome da sostituire, in quest’ottica, è quello di Lina Lazzari, anche lei candidata nei ranghi di Rinascita: tra l’assessore alla cultura e Pasquali però non c’è più alcun tipo di rapporto politico. L’idea di togliere Lazzari per far subentrare, ad esempio, Martina De Renzis, non andrebbe bene: questa manovra infatti consentirebbe a Lazzari di rientrare in consiglio comunale, dove avrebbe il potere di far cadere l’amministrazione. Sul fronte opposto, il problema è speculare. Pasquali chiede di essere rappresentato in giunta, e finché la questione non sarà risolta non parteciperà agli incontri di maggioranza. Ora, finché si tratta di incontri interni, non sussiste problema. Ma se questa assenza dovesse essere ripetuta in consiglio comunale, l’amministrazione intera rischierebbe di cadere, peraltro in un momento delicato, in cui si deve approvare il consuntivo di bilancio. Quindi, come fare? L’idea sarebbe di togliere le deleghe a Lazzari e darle a Cinzia Campanelli, già assessore allo sport. E come farebbe Campanelli a portare avanti anche le pratiche di questo settore? La centrista a questo punto potrebbe essere affiancata proprio dalla De Renzis, se a quest’ultima venisse conferito un incarico ad hoc. Una soluzione, a conti fatti, raccogliticcia. In questo modo, infatti, Pasquali continuerebbe a non avere un assessore, mentre ad uscirne potenziato sarebbe il Centro Civico Popolare, che oltre a Campanelli ha anche l’assessore al bilancio, Pellei, e il presidente del consiglio, Fanini. L’unica alternativa sarebbe rappresentata da un assessore esterno, ma Pasquali non avrebbe molti nomi da spendere. In tal senso potrebbe tornare utile un – improbabile - riavvicinamento con il coordinamento di Rinascita Sambenedettese.

Giuseppe Di Marco