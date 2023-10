Rimpasto, traballa ancora Lazzari

Tempo di cambiamenti in Viale De Gasperi: questa volta potrebbe essere la giunta a modificare il proprio assetto. Pasquali, infatti, ha chiesto di essere rappresentato nell’organo esecutivo: insomma, è arrivato il momento di piazzare un assessore che rispecchi le specifiche istanze del socialista e di Martina De Renzis. I due consiglieri, si ricorderà, sono entrati in emiciclo con la lista Rinascita Sambenedettese, ma spaccature interne e soprattutto il distanziamento dall’assessora Lina Lazzari, hanno fatto sì che emergesse la necessità di riequilibrare l’assetto della giunta. La questione, in verità, non è affatto nuova: va rammentato infatti che il problema sorse già sei mesi fa, ma negli ultimi mesi si era deciso di congelarlo per non creare malumori in maggioranza in vista di importanti scadenze e iniziative portate avanti dall’amministrazione. Fra queste, la messa a bando dei lavori di restyling all’ex stadio Ballarin, il rinnovo al vertice tecnico dei lavori pubblici, la complessa partita sulla sanità: tutti temi che hanno tenuto – e in parte tengono – la coalizione di governo sui carboni ardenti. Nel frattempo, Pasquali ha assunto un ruolo sempre più importante in comune: prima ha ottenuto l’incarico di seguire la progettazione di importanti opere pubbliche in affiancamento al vicesindaco Capriotti, dopodiché è stato eletto presidente della commissione sanità a seguito delle dimissioni di Aurora Bottiglieri. Bisogna notare che, in questa situazione, ogni voto in maggioranza vale oro: la squadra a sostegno del sindaco Spazzafumo, dopo la fuoriuscita di Giorgio e Simone De Vecchis e Luciana Barlocci, si è assottigliata tanto da superare di un solo consigliere quella d’opposizione. Questo significa che le posizioni assunte da ogni membro della maggioranza vanno attentamente esaminate: il rischio di cadere a meno di due anni dall’insediamento è già altissimo e la strada per il 2026 è ancora molto lunga.

Detto questo, l’unico elemento della giunta veramente a rischio è, attualmente, Lina Lazzari. La professoressa, infatti, non ha alcun consigliere a sostegno e si è già trovata diverse volte a discutere alcune questioni nell’alveo della giunta. L’ultimo scambio, in ordine temporale, c’è stato qualche settimana fa sul trasporto scolastico, servizio il cui costo è aumentato. In quell’occasione, ci si sarebbe aspettato un appoggio concreto da parte di Lazzari all’assessore Pellei, che si è ritrovato a difendere la variazione di bilancio praticamente da solo.

Giuseppe Di Marco