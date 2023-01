Rimpatriata di soci e simpatizzanti del Club Juventus

Si sono ritrovati in molti alla bocciofila di Porto Sant’Elpidio per una rimpatriata, o meglio un vero amarcord fra soci, amici e simpatizzanti del mitico Club Juventus. Il club nacque nel 1971 nel quartiere Faleriense e fu dedicato a Giampiero Boniperti. All’epoca i primi soci fondatori erano dei baldi giovanotti, che in quasi quarant’anni di attività hanno organizzato anche diversi tornei calcistici e di biliardo, oltre a iniziative culturali e di solidarietà. Fu proprio su sollecitazione dello stesso Club che l’amministrazione comunale realizzò il campo da calcio di via Pesaro. Pasquale De Angelis insieme a Sauro Cerquetti e Massimo Rocchi sono stati gli organizzatori della serata commemorativa con la proiezione di filmati risalenti a quegli incredibili anni.