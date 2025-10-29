Rinasce il mercatino della piccola pesca

Un progetto di rinnovamento totale per uno dei luoghi simbolo della marineria sambenedettese. Il mercatino della piccola pesca di San Benedetto del Tronto verrà infatti completamente ricostruito grazie a un intervento approvato all’unanimità dalla giunta comunale. La variazione di bilancio consente l’avvio di un piano di demolizione e rinascita dello storico mercato a chilometro zero nella zona portuale. L’opera, del valore complessivo di 956.097 euro, sarà finanziata in gran parte con fondi europei Feampa, pari a oltre 764 mila euro, mentre la quota comunale di circa 191 mila euro verrà coperta con gli oneri di urbanizzazione.

Durante un sopralluogo svolto ieri mattina insieme al sindaco Antonio Spazzafumo, l’assessore al commercio, alle attività produttive e alla pesca Laura Camaioni ha spiegato: "La nuova struttura come un salto nel futuro per la marineria locale. Il mercatino sarà energeticamente autosufficiente. Ogni pescatore avrà a disposizione spazi dedicati per la vendita diretta, ma è previsto anche un piano superiore per altre attività. Sarà un luogo dove poter assaggiare il fritto di pesce o piatti preparati, accompagnandoli con un bicchiere di vino, davanti al porto, in uno degli scenari più caratteristici della città".

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, ha già ottenuto tutti i pareri di regolarità tecnica e contabile, oltre al via libera del Collegio dei Revisori. L’intervento non è solo edilizio, ma rappresenta una vera riqualificazione urbana e turistica, destinata a rafforzare l’identità marinara e a valorizzare il pescato locale. In merito ad alcune critiche sulla presunta scarsa partecipazione degli operatori al percorso decisionale e sulla gestione dei canoni di locazione, Camaioni ha precisato: "Vorrei ricordare che in realtà sono stati proprio gli operatori del mercatino della piccola pesca di San Benedetto a chiedere di poter realizzare la struttura in questo modo perché è un’opera che serve proprio a loro, che vivono di pesca e non sarà mai uno spazio commerciale estraneo alla marineria. Tutti quelli che occupano i banchi hanno effettivamente un’imbarcazione e continuano a portare avanti l’attività tra mille sacrifici, in un settore già segnato da enormi difficoltà, tutti in regola con i pagamenti avendo sanato totalmente tutte le posizioni pregresse. Con l’amministrazione Spazzafumo hanno trovato finalmente il dialogo dopo oltre 15 anni di silenzi".

Emidio Lattanzi