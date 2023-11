Rinasce la torre civica di Montalto. Sarà riaperta entro fine anno

La Torre Civica nella centralissima piazza Umberto I di Montalto delle Marche sarà il primo Cantiere Progettuale ad essere recuperato da un punto di vista architettonico e riaperto già entro la fine dell’anno. L’ambito di intervento è quello del piano di rigenerazione e riqualificazione urbana, economica, culturale e sociale che vede Montalto delle Marche il borgo pilota della Regione per la Linea A – "Attrattività dei borghi" del Pnrr, per il Ministero della Cultura. Il progetto, che prevede 20 milioni di euro per la realizzazione del piano entro il 2026, ha come titolo "Metroborgo MontaltoLab. Presidato di Civiltà future" e ha già generato iniziative culturali interessanti sul territorio montaltese e attivato in vario modo la comunità del luogo. "Se il nostro progetto parte dal recupero di preziosi beni immobili del borgo, custodi di un grande patrimonio immateriale che verrà tutelato e valorizzato, il primo vero ’Cantiere’, tra i nove previsti nel progetto, che verrà aperto e attivato sarà proprio quello della Torre Civica – afferma il sindaco di Montalto, Daniel Matricardi –. I lavori si stanno concludendo in questi giorni e gli interventi hanno riguardato il recupero della fruibilità dell’edificio attraverso la sistemazione dei locali interni". Quanto alle funzionalità che verranno poi attivate dal 2024, è previsto il potenziamento e la rimessa in funzione della biblioteca e dell’archivio storico del Comune e del "Presidato" di Montalto. A tale scopo sarà attivato il cosiddetto Camm (Centro Archivi Montalto Marche), per la gestione di attività di riordino, inventariazione, restauro e digitalizzazione dei fondi archivistici, oltre a prevedere un servizio di consultazione al pubblico (archivio e biblioteca storica), attività espositive, formative e divulgative.

ma. ie.