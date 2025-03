Rinasce Pennile di Sotto. Il palazzone sarà demolito

La sua costruzione cominciò una ventina d’anni fa ma non venne mai terminata. Ora verrà abbattuto e l’area che occupava sarà completamente riqualificata. Si tratta dell’incompiuta del Pennile di Sotto, il palazzone mai terminato che da lunedì mattina verrà demolito. Ad annunciare l’intervento sono stati il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore Gianni Silvestri. Quest’ultimo ha anche colto l’occasione per fare il punto sulle case popolari. "Nella zona del Pennile di Sotto, insieme all’Erap, stiamo realizzando 52 alloggi e 41 di questi sono già stati completati – ha spiegato Silvestri –. Ora ne realizzeremo altri 27 pure nel popoloso quartiere di Monticelli. E’ un progetto, questo, il cui primo stralcio è stato già finanziato con tre milioni di euro, mentre nella seconda fase ne verranno investiti altri due milioni e mezzo. Vogliamo, in poche parole, ridare ossigeno alla nostra città e sopperire alle tante richieste che ci arrivano, senza lasciare indietro praticamente nessuno". "Stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita e dell’abitare – ha proseguito Fioravanti –. Dal 10 giugno del 2019 ad oggi abbiamo assegnati ben 139 appartamenti e siamo riusciti a soddisfare quasi il 50 per cento delle domande. Abbiamo attivato le varie procedure pubbliche per stilare le graduatorie e cercheremo sempre di proseguire su questa strada, dando più risposte possibili a chi ne ha bisogno. Come detto, da lunedì scatterà la riqualificazione nell’area del Pennile di Sotto ed è stato anche effettuato, su tutto il territorio comunale, un censimento di quegli alloggi mal ridotti che possono però essere riadattati".

Intanto, dopo che nel consiglio comunale di giovedì era stato annunciato che dal primo aprile entrerà in vigore l’imposta di soggiorno anche ad Ascoli, l’amministrazione ha promosso un incontro con tutti i gestori delle strutture ricettive del territorio. Questo si svolgerà martedì alle 15 nella sala riunioni dell’attuale sede del Servizio Tributi, in viale della Repubblica. I gestori che non potranno essere presenti all’incontro avranno l’opportunità di seguirlo online. "Sarà un momento di confronto con le strutture ricettive del territorio – sottolinea l’assessore al bilancio Francesca Pantaloni – per illustrare il regolamento comunale approvato dal consiglio il 30 dicembre 2024 e le relative tariffe che entreranno in vigore dal 1 aprile".

Matteo Porfiri