A Colli del Tronto rinasce Piazza XXV Aprile: un intervento che dà nuova vita al centro storico di Colli capoluogo. L’amministrazione comunale invita domani, la popolazione, all’inaugurazione della rinnovata Piazza XXV Aprile. Il taglio del nastro, con relativa festa, è in programma, alle 10, con l’intervento del sindaco Andrea Cardilli, affiancato per l’occasione dalla sua squadra e dai tecnici. Una piazza con una pavimentazione completamente rinnovata, con più spazi e più luce. Il progetto ha previsto un intervento complessivo che ha riguardato la sistemazione della pavimentazione con l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’incremento delle dotazioni di servizi e impianti, tra cui wifi e videosorveglianza. Un intervento di riqualificazione molto atteso e complesso, un altro tassello per restituire un paese che torna ai cittadini più bello e funzionale.