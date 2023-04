Rinascita dell’Appennino: "Le aree interne questione fondamentale"

Giornata ascolana per il ministero per gli Affari Europei Raffaele Fitto. La sua presenza era stata annunciata al convegno sul tema "La città metro-montana: dal sisma alla rinascita dell’Appennino centrale" che si è tenuto nel pomeriggio al teatro Filarmonici dove a fare gli onori di casa c’era il sindaco Marco Fioravanti, presenti anche il commissario alla ricostruzione Guido Castelli e il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli. In mattinata però ha effettuato una visita alla Sgl Carbon e nel primo pomeriggio ha tenuto una lezione a Palazzo dei Capitani nell’ambito di un corso sui finanziamenti europei in ambito locale organizzato dall’associazione "Crea, credi, cambia". Dal dibattito è emersa l’importanza di spendere bene e con cognizione le risorse convogliate sui territori terremotati, lavorare in tempi più stretti possibile ed evitare il rischio di spopolamento.

"Il governo – ha detto il ministro Fitto – ha nominato il senatore Castelli commissario alla ricostruzione e noi stiamo lavorando in maniera sinergica per dare a lui, al presidente Acquaroli e al sindaco Fioravanti, scelte che siano coordinate dal punto di vista della programmazione". Tema dei temi è stato quello del Pnrr e delle possibili ricadute nel territorio marchigiano dei problemi attualmente in atto con l’Europa. "Non ce ne saranno" ha assicurato Fitto. "Siamo convinti che anche le modalità di utilizzo delle risorse sono differenti rispetto anche alle fonti di finanziamento". Fitto si è soffermato anche su altre questioni. "Le aree interne sono una questione tra le più importanti sulle quali concentrarci nelle scelte che stiamo facendo in sede di Governo. Dobbiamo recuperare i ritardi che ci sono stati in passato. L’Italia ha altre risorse oltre il Pnrr con cui cofinanziare gli ambiti – ha spiegato – Serve però un sistema che cambi la governance. In questi quattro mesi è stato varato un decreto legge in fase di conversione al Senato che affronta la questione, riorganizzando una struttura efficace, così come prevede una serie importante di semplificazioni, e regola il rapporto con la coesione. Dobbiamo porci il problema del tempo, ma anche di come spendiamo i soldi che investiamo".

p. erc.