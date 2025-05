Rinascita dell’ex Carbon. Incontro con le associazioni, dubbi sul centro commerciale

La riqualificazione dell’ex Sgl Carbon è pronta a entrare nel vivo. Domani pomeriggio alle 18, alla Bottega dei Terzo Settore , si svolgerà l’assemblea del Forum di progettazione partecipata, in presenza ovviamente del sindaco Marco Fioravanti. Sarà l’occasione per fare il punto, dopo la conferenza dei servizi del 17 aprile, sulle prossime tappe della bonifica dell’area e della sua riqualificazione, che vedranno fortemente impegnate tutte le realtà aderenti al Forum. Come evidenziato nella stessa proposta presentata dalla società Restart, approvata con integrazioni proposte da Legambiente e Bottega del Terzo Settore e prescrizioni (in particolare da parte dell’Arpa Marche e della Soprintendenza belle arti, archeologia e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata), il progetto operativo di bonifica si limita "alla progettazione delle sole opere di bonifica e si riferisce pertanto ad uno scenario, definito intermedio, che si concluderà con la consegna dell’area collaudata e bonificata". Anche le demolizioni dei manufatti esistenti dovranno essere oggetto di uno specifico piano, da presentare da parte della società Restart. Si apre, insomma, una nuova fase, che dovrà portare all’approvazione dei nuovi strumenti urbanistici da parte dell’amministrazione comunale dedicati all’area, in particolare il Programma di riqualificazione urbana. In questo scenario, verranno sviluppate le proposte raccolte dal Forum e le valutazioni espresse nella ‘Nota sulle superfici del Masterplan’ del 17 marzo scorso, curata da Legambiente e Bottega del Terzo settore, allegata al verbale della Conferenza dei servizi. Dal Centro per l’arte contemporanea alle aree verdi, dalle iniziative per il benessere e le attività sportive agli spazi da dedicare a quelle sociali e associative, senza dimenticare il Centro di documentazione sulla storia dell’ex Sgl Carbon, con le relative superfici da prevedere. In quella stessa nota, infine, viene sottolineata la forte perplessità emersa durante i lavori del Forum circa l’indicazione contenuta nel masterplan presentato dalla società Land, peraltro neppure specificata in termini di superfici, "di un nuovo e ulteriore centro commerciale da realizzare nell’area". Insomma, dopo l’inaugurazione della prima area bonificata si passa di fatto alla ‘fase 2’ nell’ambizioso progetto di restituire l’area Carbon alla città.

Matteo Porfiri