Rinascita, storia e musica

Giovedì, alle 18, alla libreria Rinascita, si terrà la presentazione del libro ‘Donna Summer, la voce arcobaleno’. Saranno presenti gli autori, esperti di storia della musica, Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, ed è prevista la partecipazione di Deborah Johnson, performer che spesso ha indossato i panni dell’indimenticata icona della musica. Sarà presente Mauro Mario Mariani in qualità di presentatore e dj. Quando dieci anni fa giunse inaspettatamente la notizia della prematura scomparsa di Donna Summer a soli 63 anni, la disco music perse la sua regina. Non una mera biografia, il volume, impreziosito da interviste esclusive degli autori alla cantante e ad altri personaggi a lei vicini, offre uno spaccato inedito del percorso esistenziale e artistico di questa grande star, oltre a delineare il contesto storico e sociale in cui questa magica avventura si è sviluppata. Ingresso libero.