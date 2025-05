Rinforzi all’Arengo con il servizio civile

Torna a riunirsi, oggi pomeriggio alle 15, al palazzo dei Capitani, il consiglio comunale. Tre i punti all’ordine del giorno. Il primo è rappresentato dall’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2024. Poi si passerà alla ratifica della delibera di giunta relativa alle variazioni al bilancio di previsione 2024-2025. Infine, si discuterà la modifica del regolamento per l’applicazione della Tari, la tassa sui rifiuti. In tal senso, l’obiettivo dell’amministrazione comunale sarà quello di prevedere degli sconti per le famiglie più virtuose e i dettagli verranno illustrati proprio durante il consiglio.

Nel frattempo, ha preso il via da qualche giorno il servizio civile regionale, attraverso il quale il Comune di Ascoli si è dotato di sei volontari che daranno una grossa mano agli uffici dell’ente. Ad esempio, quattro ragazzi hanno preso servizio all’Urp, l’ufficio delle relazioni con il pubblico. Gli altri due, invece, all’ufficio cultura. Attraverso il bando nazionale, sempre relativo al servizio civile, dal prossimo 28 maggio verrà invece collocato un altro volontario alla casa albergo Ferrucci, altri quattro troveranno impiego sempre all’Urp del Comune e altri due all’ufficio cultura. Insomma, complessivamente, entro la fine del mese l’ente avrà a disposizione tredici operatori che offriranno un importante contributo alla macchina amministrativa. "Il servizio civile è importante perché offre numerosi vantaggi sia per i giovani che per la società – spiega il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni –. È un’opportunità di crescita personale e professionale, di impegno sociale e di cittadinanza attiva, oltre a essere una forma di aiuto per chi è in difficoltà. Il servizio civile permette ai giovani di acquisire nuove competenze, di sviluppare la propria capacità di problem-solving e di collaborare in gruppo, oltre a fornire un’esperienza pratica che può essere utile per il futuro professionale. Infine – conclude Brugni –, questo progetto può rappresentare anche un trampolino di lancio per il mondo del lavoro, grazie alla formazione e all’esperienza acquisite, oltre al riconoscimento di alcuni crediti formativi. I giovani riusciranno, con queste attività, anche ad essere vicini a chi ha bisogno di aiuto, di sostenere progetti di volontariato e di contribuire al miglioramento della qualità della vita nelle comunità locali". E’ previsto anche un assegno mensile pari a 507,30 euro per una durata di dodici mesi.

Matteo Porfiri