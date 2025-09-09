Rinforzi per Castorano. Arriva il dottor Fanesi

Castorano ha salutato il suo concittadino, il dottor Gianclaudio Fanesi, nuovo medico di medicina generale, che ieri mattina ha preso servizio nell’ambulatorio comunale. Il dottor Fanesi, secondogenito dell’ex sindaco Franco Fanesi, è nuovo titolare di convenzione di medicina generale a Castorano, dove già opera la dottoressa Chiara Palamà.

Fanesi riceverà: il lunedì e martedì mattina dalle 9 alle 11, il mercoledì mattina e pomeriggio dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19. Il venerdì mattina dalle 8 alle 9, mentre il martedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 e il giovedì mattina dalle 9 alle 11 sarà in servizio a Rotella, dove ha dato disponibilità alla Ast a ricoprire il ruolo che fino allo scorso mese è stato della dottoressa Amalia D’Orsi.

Soddisfazione per questo importante ruolo è stata espressa dal paese e dalla sindaca Rossana: "Siamo molto contenti di questa scelta – il commento della sindaca –, con il paese che formula un caloroso benvenuto al dottor Gianclaudio Fanesi, figlio della nostra terra e persona stimatissima da tutti. In un momento come quello che stiamo attraversando, dove la penuria di medici si fa sentire ogni giorno di più, avere un medico di base e per di più di Castorano, è il massimo che potevamo aspirare. A Gianclaudio vanno i nostri migliori auguri, che estendiamo anche alla sua famiglia, per un percorso ricco di soddisfazioni".

Aspettando tempi migliori, sono proprio i piccoli paesi e i territori periferici che rischiano di risentire maggiormente della mancanza di medici di famiglia.