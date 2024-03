Rinnovabili, la Valdaso guarda alle comunità energetiche

L’Unione Comuni Valdaso guarda alla nuova dimensione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer associazioni tra produttori e consumatori di energia) finalizzate a soddisfare il fabbisogno energetico attraverso la propria stessa produzione, realizzata mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili. A tale scopo, nei giorni scorsi, i Comuni membri dell’ente hanno promosso incontri con la cittadinanza per fornire informazioni di base. "L’avvio della Cer – dicono dall’Unione Comuni – inizia con la raccolta di manifestazioni di interesse provenienti dai soggetti disponibili a partecipare all’iniziativa, particolarmente orientata verso i piccoli borghi. Le Cer, infatti, possono offrire un contributo determinante per mitigare la povertà energetica, grazie alla riduzione della spesa, tutelando anche i consumatori più vulnerabili, oltre a garantire la partecipazione attiva agli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale". L’Unione Comuni Valdaso spiega che nel processo di transizione energetica e di decarbonizzazione dell’economia, le Cer possono diventare un modello di innovazione, in quanto cittadini e istituzioni hanno la possibilità di utilizzare la generazione e la condivisione di energia rinnovabile per contrastare il cambiamento climatico, come strumento di democrazia e solidarietà sociale oltre che esempio virtuoso di sviluppo basato sulla cooperazione. Paola Pieragostini