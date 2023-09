"Rinnovate gli infermieri in scadenza"

L’Unione sindacale di base chiede alla direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli la proroga dei contratti degli infermieri in scadenza il prossimo 30 settembre. "La carenza di personale nella nostra Ast – dice il rappresentante dell’Usb di Ascoli, Mauro Giuliani – sta producendo da anni carichi di lavoro che generano sofferenza da parte degli operatori che sono, spesso e volentieri, sottoposti a turni anche di 12 ore continuative, richiamati a tutte le ore con richiesta di rientrare a lavoro per coprire assenze improvvise. Non comprendiamo, come Usb, come la direzione possa non procedere a rinnovare contratti di infermieri vista la grave carenza di personale. La decisione di non prorogare questi professionisti, come comunicato a margine dell’incontro del 20 settembre scorso, la riteniamo incomprensibile a fronte delle necessità assistenziali in reparti già carenti di personale, e anche alla luce del fatto che numerosi lavoratori devono ancora godere delle ferie residue dell’anno 2022. La proroga del personale precario, il cui contratto è scaduto il 15 settembre, fino al prossimo 31 dicembre, non può essere sufficiente, a nostro avviso, per garantire il pieno funzionamento di tutti i reparti. È necessario – continua Giuliani – non solo prorogare tutti i contratti in scadenza, ma assumere personale stabile tramite la mobilità extra Ast di Ascoli, con emissione di relativo avviso. Abbiamo accolto con favore le recenti stabilizzazioni con la legge Madia e le altre assunzioni avvenute tramite cessione di infermieri vincitori di concorso in altre regioni. Ora, però, chiediamo un’accelerazione rispetto alla stabilizzazione della Madia 36 mesi del personale Oss che è ferma al palo, oltre che la definizione della stabilizzazione Covid 18 mesi del personale avente diritto".

l. c.