Rinnovato il direttivo di ’Acams’

E’ stato rinnovato, in questi giorni, il direttivo di ‘Acams’, l’associazione che riunisce tanti artigiani e commercianti di Monsampolo e Stella. Il nuovo presidente è Sergio Schiavi, che succede così al suo predecessore Luigi Sasso. Come vicepresidente, i soci hanno scelto Vilma D’Angelo, come segretario Paola Postacchini e nel ruolo di tesoriere è stata eletta Mayte Castillo. L’associazione, che al momento può vantare l’adesione di oltre trenta attività, che rappresentano un numero molto significativo visto che Monsampolo è un piccolo comune della Vallata, spera di ottenere anche nuove iscrizioni nel corso delle prossime settimane. A breve, inoltre, verranno organizzati alcuni eventi natalizi, allo scopo di richiamare tante persone sul territorio e continuare a ridare slancio, appunto, alle locali attività artigiane e commerciali. Acams, tra l’altro, ha promosso tantissime manifestazioni anche durante la scorsa estate e per il periodo natalizio ci sono tante idee che stanno per essere messe in pratica. "Stiamo predisponendo i primi eventi, anche in sinergia con l’amministrazione comunale – conferma il presidente Schiavi, titolare della storica pasta all’uovo ‘Italia’ –. A breve saremo sicuramente più precisi. Intanto, colgo l’occasione per invitare altri artigiani e commercianti a aderire alla nostra associazione. Inoltre, invito tutti i cittadini del Piceno a visitare le nostre attività, che ogni giorno attuano offerte ad hoc e promozioni imperdibili sui propri prodotti. Per essere sempre aggiornati sui nostri progetti, si possono sempre visitare le nostre pagine social, ‘Acams Stella’, sia su Facebook che su Instagram".

Matteo Porfiri