Rinnovato il portale cittadino per cercare lavoro

Rinnovato il sito online monteprandonelavoro.it, un luogo digitale dove domanda e offerta di lavoro si incontrano. Il progetto, nato dieci anni fa, ha come obiettivo offrire aiuti e incentivi ad aziende delle Province di Ascoli, Fermo e Teramo che assumono persone disoccupate residenti a Monteprandone. Nel tempo ha permesso a oltre 200 aziende di reclutare altrettanti lavoratori con contratti a tempo indeterminato, pieno o part-time, della durata non inferiore a 12 mesi ottenendo contributi a fondo perduto. Nel 2020 l’Amministrazione ha ritenuto necessario apportare modifiche al regolamento comunale ampliando l’entità del contributo. Da 1.500 euro, una tantum, si è passati a 3.000 euro se l’azienda ha sede nel comune di Monteprandone e a 2.000 euro se ha sede negli altri comuni. Per rendere il portale più fruibile a lavoratori e aziende, è stato eseguito un restyling grafico affidato alla cooperativa Abilita. Oggi il portale è tecnologicamente più avanzato e adeguato alle normative in materia di privacy. Il servizio è riservato ai cittadini residenti a Monteprandone in cerca di un lavoro. Info 0735.710935.