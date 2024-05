Rinnovo delle patenti, violenza e minacce a due medici legali

Su due episodi violenti avvenuti presso i locali della palazzina sanitaria all’ex Gil ad Ascoli indaga la Procura a seguito dell’informativa che è stata trasmessa dai medici che ne sono rimasti vittime. Il primo è avvenuto il 30 gennaio scorso negli uffici della Medicina legale dove era in corso una riunione della commissione provinciale patenti. Erano circa le ore 15 quando un uomo di 44 anni ha aggredito verbalmente i tre medici presenti, in maniera molto violenta, prendendo a calci i mobili.

Rivolgendosi ad uno dei medici gli ha urlato "ti aspetto sotto casa, ti ammazzo! Ti cavo gli occhi!". Il soggetto in questione era stato convocato per la seconda volta dalla commissione per completare gli accertamenti indispensabili per verificare la sua idoneità alla guida di automezzi tenuto conto che era stato precedentemente sanzionato per guida in stato di ebbrezza. L’uomo si è rifiutato di completare l’iter, dicendo che si sentiva perseguitato senza motivo. Provvidenziale è stata la presenza di un poliziotto in pensione che, conoscendo la pericolosità sociale dell’individuo, è intervenuto trattenendolo. E’ poi emerso che in quei giorni il 44enne era sottoposto ad arresti domiciliari. Il secondo episodio portato all’attenzione della magistratura risale al 4 aprile scorso ed anche in questo caso ha coinvolto i medici della commissione patenti.

Ad un uomo gli stessi hanno detto che era necessario integrare la documentazione sanitaria. Una richiesta che partiva dal fatto che lo stesso era in cura per una patologia inerente la sfera psichica e con precedenti da abuso. L’uomo inizialmente ha insultato i medici al grido "deficiente, pezzo di merda"; poi ha minacciato di passare alle vie di fatto: "Ti ammazzo, ti aspetto sotto casa, ti cancello".

A questo punto è intervenuto un vigilante presente nella sala d’attesa. Era stata richiesta dalla segreteria della Medicina legale la sua presenza, poiché era conosciuto il soggetto, che già in precedenza aveva tenuto analogo comportamento. Ma la situazione è rimasta tesa e a quel punto è intervenuta una volante della polizia. Gli agenti hanno identificato l’uomo, verificato i precedenti penali. In entrambi i casi si palesano le ipotesi di reato di minaccia grave e interruzione di pubblico servizio visto che la commissione ha dovuto interrompere il lavoro sia nel primo, sia nel secondo episodio. La preoccupazione è forte fra i sanitari che hanno fondati timori nello svolgere un’attività che li espone a rischi evidenti. Sono state diverse le segnalazioni trasmesse alla direzione dell’Ast nella speranza che siano predisposte le adeguate misure di sicurezza.

