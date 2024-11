Rinnovo di sestiere, lista unica per Solestà

La notizia che era stata anticipata dal Carlino pochi giorni fa è ora ufficiale: a Porta Solestà ci sarà un’unica lista alle prossime elezioni per il rinnovo dei comitati di sestiere. Oggi verrà presentata. In un primo momento si era prospettata la sfida tra due candidati capisestiere, Andrea Mancini e Manuel Ranalli. Alla fine, però, le due parti sono giunte a un accordo che ha portato alla presentazione di una sola lista, con il candidato caposestiere che verrà invece presentato oggi. A proposito di Porta Solestà, poi, sempre il 15 dicembre, giorno in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei comitati, si dovrebbe votare anche per il nuovo console, dopo la scomparsa di Patrizio Zunica avvenuta nell’agosto del 2023. Su questo però non è ancora stato deciso nulla. In tal senso, comunque, si candiderá lo storico caposestiere Gino Lattanzi mentre un avversario potrebbe essere Federico Forlini.