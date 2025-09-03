Rinnovo patente e urla ai sanitari: 52enne nei guai

"Ti ammazzo, ti aspetto sotto casa!". Queste parole profferite davanti ai sanitari della Medicina legale di Ascoli il 4 aprile del 2024 hanno fatto finire nei guai un uomo di 52 anni che indagato per minaccia e interruzione di pubblico servizio. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi (foto), nei prossimi giorni il 52enne verrà sentito negli uffici della Procura. I fatti sono collegati ad una richiesta di rinnovo della patente di guida. Quando è stato sottoposto a visita medica, i sanitari della Medicina Legale dell’Ast di Ascoli gli hanno detto che era necessario integrare la documentazione sanitaria. Una richiesta che partiva dal fatto che lo stesso era in cura per una patologia inerente la sfera psichica e con precedenti da abuso. L’uomo inizialmente ha insultato i medici al grido "deficiente, pezzo di merda"; poi ha minacciato di passare alle vie di fatto: "ti ammazzo, ti aspetto sotto casa, ti cancello". A questo punto è intervenuto un vigilante presente nella sala d’attesa. Era infatti stata richiesta dalla segreteria della Medicina Legale la sua presenza, poiché era soggetto conosciuto, visto che già in precedenza aveva tenuto analogo comportamento. Ma la situazione è rimasta tesa e a quel punto è intervenuta una volante della Questura. Gli agenti hanno identificato l’uomo e verificato i precedenti penali. Non si tratta di un caso isolato quello accaduto il 4 aprile del 2024. Momenti di nervosismo se ne sono verificati diversi in ambiente ospedaliero, suscitando preoccupazione fra i sanitari che hanno fondati timori nello svolgere un’attività che li espone a rischi evidenti. Sono state diverse le segnalazioni man mano inviate alla direzione dell’Ast nella speranza che siano predisposte le adeguate misure di sicurezza.

P. Erc.