Rinviata la commissione, la rabbia della minoranza

Nessuna tregua fra maggioranza e opposizione: è ancora una volta a causa di una commissione, la ‘affari generali’, che le opposte parti dell’emiciclo tornano a scontrarsi. I riflettori infatti vengono puntati sulla consigliera Silvia Laghi, unica superstite di Rivoluzione Civica e presidente della suddetta commissione. Il punto è che alcune settimane fa parte della minoranza ne aveva chiesto la convocazione per discutere la rimodulazione delle commissioni, nonché una possibile modifica al regolamento comunale per dividere il gruppo misto di maggioranza da quello di minoranza. Va ricordato, infatti, che nel misto ci sono due consiglieri di maggioranza – Pasquali e De Renzis – e tre di minoranza, ovvero i due De Vecchis e Barlocci. Infine, si sarebbe parlato anche del rimborso spese ai gruppi consiliari. La riunione, però, potrebbe essere rinviata a settembre, e quindi non si terrebbe a stretto giro, come richiesto dalla minoranza.

"L’opposizione – scrivono Luciana Barlocci, Aurora Bottiglieri, Annalisa Marchegiani, Paolo Canducci e Giorgio De Vecchis – respinge le argomentazioni spese dalla consigliera Silvia Laghi in riscontro alla richiesta di convocazione della commissione ‘affari generali’ ai sensi dell’articolo 24, comma 4, riscontro con cui dimostra di non conoscere né il regolamento né il suo ruolo. È dovere del presidente della commissione conoscere ed attenersi al regolamento, nel rispetto dei principi di imparzialità che il ruolo di presidente impone. Sostenere che l’ordine del giorno riguardante le modifiche e le correzioni del regolamento vigente sul funzionamento del consiglio comunale non riguardi materie e argomenti ritenuti di particolare interesse locale, è affermazione gravissima perché vuol dire negare l’importanza del consiglio comunale che, lo si rammenta alla Laghi, è espressione dei cittadini e, dunque, è di grande interesse locale visti gli errori e le mancanze ivi contenute che si trascinano da tempo. Ciò premesso, si invita la Laghi, che nell’occasione cruciale del voto al bilancio di questa sua esperienza amministrativa esplicitò la sua necessità di dover leggere attentamente, a leggere attentamente anzi, a studiare anche il regolamento del consiglio comunale o in alternativa a dimettersi dal ruolo di presidente di commissione che evidentemente non sa svolgere per incapacità ad essere imparziale. La Laghi, in questo caso, è la presidente della commissione e non la consigliera di maggioranza. Fregi il consiglio delle sue esternazioni di maggioranza, ma per quanto riguarda la commissione si attenga al rispetto del regolamento".

Giuseppe Di Marco