Rinviata la partita col Sestri Levante

La morte di Papa Francesco ferma anche il calcio. La Figc, infatti, ha rinviato tutte le partite in programma ieri, dalla Serie A ai dilettanti. Dunque, stop anche in Lega Pro. L’Ascoli non è scesa i campo alle 15. Niente penultima giornata della stagione regolare. I bianconeri erano in Liguria, in ritiro con la Lazio peraltro, che avrebbe dovuto affrontare il Genoa a Marassi, mentre gli uomini di mister Di Carlo aspettavano di rendere visita al vice fanalino di coda del girone B, il Sestri Levante.

La Lega Pro, ieri pomeriggio, ha disposto che le partite della 37esima giornata nel girone B, tra cui appunto Sestri Levante-Ascoli, verranno recuperate domani alle 18. Sabato scorso, con un giorno d’anticipo, si erano mossi verso la Liguria 23 giocatori bianconeri, per la sfida che potrebbe consentire al Picchio di chiudere definitivamente il discorso salvezza. Sono rimasti a casa Cosimi, Cozzoli e Re, oltre al febbricitante Maiga Silvestri e allo squalificato Bando. 105, invece, i tifosi bianconeri che avevano acquistato il biglietto per la gara dello stadio Sivori.