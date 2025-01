Rinviato il concerto al Ventidio Basso

E’ stato rinviato per una indisposizione del cantante, il concerto in programma questa sera al Teatro Ventidio Basso, di Matthew Lee con ‘The Prince Of Rock’n’Roll Tour’, in collaborazione con Isolani Spettacoli e Jm production. Definito dalla stampa inglese ’The Genius of Rock’n’Roll’, Matthew, artista pesarese, capace di trascinare il pubblico con la sua band sfoggiando un repertorio che, oltre ai suoi brani, passa dagli intramontabili Elvis Presley, Little Richard, Ray Charles e Jerry Lee Lewis, fino ad alcuni omaggi a grandi artisti della musica italiana. Uno show irresistibile, di rock ‘n’ roll, blues, country e molto altro che purtroppo ora dovrà essere fissato in altra data che verrà comunicata appena possibile. I biglietti acquistati rimarranno comunque validi.

Valerio Rosa