Rinvio dei lavori al ‘Buozzi’, l’ira dell’ex sindaco Piunti:: "Meno annunci, più concretezza"

I lavori al bar ‘Buozzi’ potrebbero slittare al 2026, e la minoranza non ci sta. Stavolta è Pasqualino Piunti ad alzare la voce, attaccando l’amministrazione su un tasto che forse, dopo tanti mesi, si sta scoprendo dolente. Come anticipato ieri su queste pagine, infatti, per quest’anno ci sarebbe l’intenzione di procedere con un’assegnazione stagionale del manufatto comunale: nel frattempo, quindi, l’ente approverebbe la variazione planivolumetrica e il progetto definitivo. E poi? Poi si vedrà, perché non è ancora chiaro chi debba assumersi l’onere dei lavori, né quanto questi costeranno né come cambieranno il salotto buono della città.

"Questa amministrazione continua a non sorprenderci – tuona l’ex sindaco - Ora veniamo a sapere che i lavori al bar ‘Buozzi’ potrebbero slittare all’anno prossimo e non si sa ancora chi debba occuparsene, se il comune o il futuro concessionario. Poi bisognerebbe parlare anche del futuro del ‘Buozzi’: rimarrà il locale che tutti conosciamo, con la sua vocazione storica, oppure si tramuterà in un ristorante? Si vuole lasciare la porta aperta al privato?"

Inizialmente infatti, si era pensato di realizzare aree laboratoriali piuttosto ampie: punto che ha suscitato le perplessità non solo della minoranza, ma anche della coalizione di governo. "Anche se da fuori non si vede, è chiaro che tutti questi temi – continua il consigliere - stanno agitando un gruppo che solo usando un eufemismo si potrebbe definire maggioranza. Assistiamo quotidianamente ad annunci su grandi opere che vengono programmate per rilanciare la città, ma la verità è che risulta difficile occuparsi anche dell’ordinaria amministrazione: a cominciare dagli asfalti, che in alcuni punti versano in uno stato pietoso, per passare all’assegnazione di beni comunali come il ‘Buozzi’ o la Bambinopoli. Intanto sul ponte dell’Albula c’è ancora il cantiere e la viabilità, ne risente. E per quanto riguarda la querelle sulla vasca di colmata? Con l’Autorità portuale si deve interloquire, il muro contro muro non serve a niente. Ci vuole più concretezza e umiltà, per gestire una realtà come San Benedetto".

Per quanto riguarda la Bambinopoli, l’udienza per i ricorsi dei privati che hanno partecipato al bando di gestione si terrà il 26 febbraio.

Giuseppe Di Marco