Riorganizzazione, timori al pronto soccorso

Il dipartimento di emergenza non si tocca: è questo il grido di protesta che si leva dal Pronto soccorso di San Benedetto, dove medici e operatori sanitari sono preoccupati per l’imminente piano di riorganizzazione previsto dal vertice Ast 5. Quel che si vuole scongiurare, al ‘Madonna del Soccorso’, è la riduzione di posti letto e lo smantellamento della terapia semintensiva: la qual cosa potrebbe avverarsi se non dovesse essere garantita la presenza del medico che assicura copertura 24 h. La situazione del Ps è drammatica, e lo è stata ancora di più negli ultimi giorni, con il grande afflusso di codici gravi. Con 8 medici, dai 5 ai 7 pazienti Covid, almeno 5 dimissioni giornaliere e un elevatissimo turnover, le risorse umane del Ps locale fanno fatica ad andare avanti, soprattutto perché si trova in forte carenza rispetto alle esigenze del bacino d’utenza. Un contesto delicatissimo, che non necessita di ulteriori notizie destabilizzanti, in quanto rappresenta il vero ‘polmone’ dell’ospedale rivierasco. Novità indesiderate potrebbero indurre i medici che restano al Pronto soccorso ad andarsene, e l’eventuale fine della semintensiva porrebbe, a sua volta, fine all’arrivo di specializzandi entro le mura dell’ospedale. Niente, va detto, è stato deciso, e anzi le risultanze del nuovo piano devono ancora essere ultimate e discusse, ma il malessere è palpabile sia dentro l’ospedale sia fuori, per il depauperamento subìto negli ultimi decenni in termini di personale, investimenti, strumentazioni, posti letto e reparti. A farsi carico di tutto ciò deve essere il governo regionale, che sembra voler proseguire lungo il solco tracciato, e quindi la permanenza di due nosocomi tra San Benedetto e Ascoli che dovranno via via specializzarsi, il primo nell’emergenza-urgenza, il secondo negli interventi d’elezione. Un’operazione non facile, visto che molte unità operative si prestano ad entrambe le vocazioni: in questo senso dovranno essere le statistiche a decidere, e visto il numero di accessi al Pronto soccorso rivierasco per i codici più gravi, il percorso da imboccare è quello di un potenziamento di tutte le risorse per il trattamento delle acuzie. Viceversa, il ‘Madonna del Soccorso’ si avvierebbe a diventare un presidio di base, totalmente insufficiente per le centinaia di migliaia di persone che è chiamato a salvaguardare. Ad alleggerire questo carico dovrebbe essere, in futuro, la casa di comunità da fare a Ragnola. Questa struttura, però, vedrà la luce fra non si sa quanti anni, mentre i problemi storici della Medicina d’Urgenza e del Pronto soccorso devono essere risolti nel più breve tempo possibile. Il tempo delle attese sembra essere giunto al termine.

Giuseppe Di Marco